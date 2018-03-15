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Общество

Ростуризм заявил о резком росте интереса к РФ среди американских туристов

15 марта 2018, 08:22

По мнению главы Ростуризма Олега Сафонова, повышению интереса способствует «антироссийская пропаганда».
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). За девять месяцев 2017 года в России на четверть увеличилось количество туристов из Соединенных Штатов. Об этом в интервью газете «Известия» заявил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

По мнению чиновника, повышению интереса к РФ среди американцев способствует «антироссийская пропаганда».

При этом, по словам Сафонова, увиденное не разочаровывает иностранных гостей. «Из-за навязанных ложных стереотипов и блокировки в западных СМИ позитивной информации о нашей стране у них занижен порог ожиданий, поэтому получается WOW-эффект», – добавил он.

В скором времени Ростуризм откроет пять офисов в США. Они будут расположены в Вашингтоне, Хьюстоне, Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке. 


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