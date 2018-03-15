(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Отчим пропавшей в Сочи девочки признался в ее убийстве, сообщает РИА Новости.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 13 марта в селе Бестужевское Адлерского района Сочи пропала пятилетняя девочка. Об исчезновении девочки заявил ее отчим. После этого он пропал.

Как стало известно СМИ, мужчину обнаружили в одном из хостелов Адлера. Во время задержания тот признался, что убил девочку, а тело закопал в лесу.

По его словам, малышка вечером вела себя очень шумно и не слушалась. Разозлившись, мужчина сильно ударил ее в живот. После побоев девочка ушла спать. Утром малышка была уже мертва.

С целью скрыть преступление мужчина вывез труп ребенка в лес и закопал его.

