Из-за «зайцев» перевозчик предлагает отменить остановку электричек между Свияжском и Зеленым Долом

(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Из-за безбилетников перевозчик предлагает отменить остановку электричек «753 километр» между Свияжском и Зеленым Долом. Об этом рассказал начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров компании-перевозчика «Содружество» Николай Еремцов.

По оценкам экспертов, ежемесячный ущерб от безбилетного проезда пассажиров, не оплачивающих проезд на станции «753 километр», составляет около 80 тысяч рублей.

По информации самой компании, ежедневно в электричку на этой станции заходят в среднем 200 – 250 человек, но лишь треть из них оплачивает проезд. На платформе есть билетная касса, однако большинство пассажиров предпочитают ездить бесплатно, так как проехать им нужно всего один перегон до станции «пост Волга».

С учетом того, что электропоезд до этой станции идет всего три минуты, ревизоры не успевают проверить всех. Стоимость проезда на этом отрезке пути составляет 22 рубля.

«К сожалению, несмотря на все предпринимаемые меры, проблема безбилетного проезда по некоторым остановочным пунктам остается актуальной. В частности, на этом остановочном пункте проблема стоит достаточно остро», – отметил Николай Еремцов.

По словам представителя «Содружества», безбилетников много также на станциях «пост Волга», «Свияжск», «Васильево».

«Касса на станции ”753 километр” появилась в 2015 году. И снижение пассажиропотока, оплачивающего проезд, по сравнению с прошлым годом составляет 30 процентов», – рассказал Еремцов.

В 2014 году остановку уже отменяли, но из-за большого количества жалоб пассажиров ее пришлось вернуть.

«Мы не сторонники таких радикальных мер, но, к сожалению, те потери, которые несет здесь компания, автоматом ложатся на бюджет», – обратил внимание начальник отдела организации перевозок.

Для решения проблемы руководство компании планирует обратиться к руководству республики с просьбой выделить средства на электронные турникеты. В противном случае станцию отменят, и путь от работы до дома у многих пассажиров значительно увеличится.