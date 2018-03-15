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США заблокировали проект заявления Совбеза ООН по Корее

15 марта 2018, 08:12

Проект заявления был внесен Китаем и Россией.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Соединенные Штаты заблокировали внесенный Китаем и Россией проект заявления Совета Безопасности ООН, направленного на поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

Документ отмечал положительные изменения, связанные с «прорывными договоренностями» о грядущих встречах руководителей Северной Кореи, США и Южной Кореи.

Инициатива была отклонена без обсуждения, что «вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», добавил дипломат.

Ранее стало известно, что встреча Президента США Дональда Трампа и Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына должна состояться до мая этого года. 


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