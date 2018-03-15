Все новости Татарстан Россия

Официальная хроника, Общество

Рустам Минниханов вдвое увеличил вознаграждение удостоенных медали «Ана даны – Материнская слава»

15 марта 2018, 07:48 , Фото: архив/Салават Камалетдинов

Рустам Минниханов вдвое увеличил вознаграждение удостоенных медали «Ана даны – Материнская слава» Действие Указа Президента РТ касается правоотношений, возникших с начала этого года.
В Казанском Кремле состоялась традиционная церемония чествования многодетных семей Татарстана
Президент РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турецкой Республики в России
Рустам Минниханов в Набережных Челнах проводил «КАМАЗы» на ралли «Дакар-2015»
Рустам Минниханов: «Нужно усилить взаимоотношения с Ираном в области экономики»
Президент РТ обсудил в Копенгагене вопросы сотрудничества с руководством компании «Хальдор Топсе»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом вдвое увеличил вознаграждение многодетных матерей, удостоенных медали «Ана даны – Материнская слава».

Матери, воспитавшие пятерых детей, теперь будут единовременно получать 50 тыс. рублей вместо 25 тыс.

А дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим шестерых и более детей, увеличивается с 5 тыс. рублей до 10 тыс. на каждого ребенка.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter