Рустам Минниханов вдвое увеличил вознаграждение удостоенных медали «Ана даны – Материнская слава»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом вдвое увеличил вознаграждение многодетных матерей, удостоенных медали «Ана даны – Материнская слава».

Матери, воспитавшие пятерых детей, теперь будут единовременно получать 50 тыс. рублей вместо 25 тыс.

А дополнительное вознаграждение женщинам, воспитавшим шестерых и более детей, увеличивается с 5 тыс. рублей до 10 тыс. на каждого ребенка.

Действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.