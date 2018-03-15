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Политика

Британия заблокировала внесенное Россией заявление по делу Скрипаля

15 марта 2018, 07:25

Заседание Совета Безопасности ООН было проведено по инициативе британской стороны.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Великобритания заблокировала принятие внесенного РФ проекта заявления Совета Безопасности ООН по расследованию отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский, передает РИА Новости.

Дипломат охарактеризовал предложенный российской стороной документ как «краткий» и «фактологичный». Он призывал к «скорейшему проведению цивилизованного расследования» инцидента в Солсбери в соответствии с правилами Организации по запрещению химического оружия и был нацелен на сохранение единства Совбеза, добавил Стржижовский.

Представитель российского постпредства пожаловался на то, что проект заявления «был в грубой форме под политизированными предлогами» заблокирован представителями Соединенного Королевства.

Заседание Совета Безопасности ООН было проведено по инициативе Великобритании. Ранее Премьер-министр этой страны Тереза Мэй обвинила РФ в «незаконном использовании силы». 


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