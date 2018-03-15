Саша Джорджевич: «УНИКС играл хорошо»

(Мюнхен, 15 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер «Баварии» Саша Джорджевич после победы в четвертьфинальной серии Кубка Европы над УНИКСом (91:81 в третьем матче и 2–1 в серии) отметил упорный характер всех трех матчей.

«Тяжелая физически серия для обеих команд и их тренеров. Стартовали мы мягко, но и УНИКС играл хорошо. Но сегодня нам помогли трехочковые попадания. Играли с большой энергией и креативно, нам помогла практика в чемпионате Германии. Хорошо сыграли в защите. Можно сказать, что победили за счет защиты», – отметил специалист.

«Все три поединка были очень нервными для обеих команд, вот и сегодня я не знаю, за что получил технический фол Букер. В Казани мы очень плохо били издали, а сегодня стали попадать. Мы голодны до побед и сегодня сделали шаг вперед, впервые вышли в полуфинал Кубка Европы. Нужно продолжить процесс», – подытожил Джорджевич.