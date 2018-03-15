Димитрис Прифтис: Это был хороший день для «Баварии»

(Мюнхен, 15 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис признал, что «Бавария» заслуженно победила в четвертьфинальной серии Кубка Европы (91:81).

«Тяжелая игра для обеих команд. Мы немало времени вели в счете, но в итоге "Бавария" победила заслуженно. Поздравляю хозяев с выходом в полуфинал. Мы хорошо стартовали, затем в нападении стали действовать лучше, чем в защите», – признал специалист.

«Хороший день для "Баварии", хозяева хорошо атаковали издали, особенно в первой половине. Мы же не смогли в концовке сфокусироваться на мяче. Для нас Кубок Европы завершился, будем концентрироваться на Единой лиге ВТБ», – резюмировал Прифтис.