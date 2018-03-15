УНИКС закончил свой евросезон

(Мюнхен, 15 марта, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В решающем, третьем четвертьфинальном матче Кубка Европы казанский УНИКС в Мюнхене проиграл «Баварии» со счетом 81:91. Счет в серии до двух побед стал 2–1, и «Бавария» вышла в полуфинал.

После заснеженной Казани УНИКС приехал в солнечный Мюнхен, где люди на улицах пьют пиво, а на рынках уже продают распустившуюся вербу. Плюс 10 градусов в тени, днем клерки снуют по городу в пиджаках. Казанцы прилетели в столицу Баварии с хорошим настроением после волевой победы во втором матче. А перед игрой самое лучшее настроение было у Кино Колома, он просто сиял. Ведь ночью у 29-летнего испанского диспетчера УНИКСа родился первенец – дочка, которую назвали Даниэлой.

Еще казанцы заранее знали, что не останутся в столь важном матче без поддержки. Клуб обеспечил билетами около 60 своих немецких поклонников, вооружившихся двумя барабанами и трубой и надевших майки УНИКСа. Еще 25 человек в группу поддержки выделило российской команде Генеральное консульство РФ в Мюнхене. Кроме того, Трент Локетт купил билеты для своих друзей.

Зал Audi Dome Arena вмещает 6700 человек, до начала встречи на экране кубе шла трансляция футбольного матча Лиги чемпионов «Бешикташ» (Стамбул) – «Бавария» (Мюнхен).

Никакой ложи ВИП на арене нет, есть 72 именных места для спонсоров и клубных боссов в партере напротив судейского столика. При этом генеральный менеджер «Баварии» Светислав Пешич получил место в самом углу зала, а за кольцом на гораздо более удобных местах сидели представители одноименного футбольного клуба и аэропорта.

Еще одна небольшая деталь: на разминке мячи для бросков игрокам команда подают не ассистенты главного тренера, как обычно водится, а мальчишки из детской команды «Баварии» – чисто футбольная практика.

Тренерский штаб УНИКСа вновь удивил составом стартовой пятерки: Мелвин Эджим, Морис Ндур, Антон Понкрашов, Кино Колом и Григорий Шуховцов. Сдвоенный центр разыгрывающих – так значилось в протоколе. Однако на самом деле игру у гостей начали Колом, Андрей Кощеев, Локетт, Стефан Ласме и Евгений Колесников.

Ведущий поприветствовал казанцев на русском языке, пускай и ломаном. Гремевшая музыка стала чуть тише, когда Локетт в первой же атаке попал из-за дуги, 0:3. Однако за полторы первых минуты судьи выписали гостям три фола. Да и очки команды набирали непривычно. Хозяева за четыре минуты трижды реализовали дальние броски, гости раз за разом реализовывали двухочковые, 14:15. Но объявляли по арене только авторов хозяйских мячей. Счет фолов был уже 1 – 6 при цифрах на табло 16:18, судили встречу украинец Борис Рыжик, итальянец Микеле Росси и литовец Артурас Сюрис. Вышел Ндур и сразу заколотил сверху, 16:20. Но полетели трехочковые у немцев, Стефан Йович забил пятый хозяйский бросок, счет стал 22:20. Это против двух попаданий у казанцев. Столько же «Бавария» забила за весь предыдущий матч чемпионата Германии. А тут за первую четверть шесть попаданий. Но практически постоянно в счете вел УНИКС, 22:24 после добивания Ндура. Вступили в игру Джамар Смит, Антон Понкрашов, Эджим. После штрафных в исполнении Владимира Лучича ничья, 27:27, так и закончилась первая четверть.

Во второй четверти вышел на замену Данило Анджушич. Два подбора подряд на чужом щите, и Ндур добавил, 31:35. Хозяева были хороши на трехочковых, но чаще ошибались. Владислав Трушкин вступил в игру вместе с Шуховцовым и Кощеевым. Теперь и баварцы исправно попадали из-под кольца, 38:37. К тому времени и с фолами наладилось, 10 – 10, счет стал 41:40 после седьмой «трехи» немцев. На штрафных «Бавария» ушла вперед, 44:40. Немецкая команда эту четверть провела лучше, поэтому и выиграла, 46:42. Подбор 20 – 17, двухочковые, проценты попаданий 66 – 51, трехочковые 41 – 20, передачи 12 – 9. Ключевые показатели. Лишь по двум позициям гости были лучше, перехваты 1 – 6, потери 8 – 3.

Третью четверть начал казанский интернационал: Эджим, Ласме, Смит, Колом и Локетт. И Смит сразу зарядил из-за дуги, 46:45. Локетт бросил из-под кольца, 46:47. Ласме данк – 49:51. Раздухарившийся Реддинг получил технический фол в атаке, 51:52. Теперь и Локетту технический выписали. 55:52, и страсти на площадке начали закипать. Колом точно дважды подряд попал с линии штрафных, 55:56. Понкрашов сначала забил два штрафных, а потом и трехочковый, 59:61. С трибуны слышалось: «УНИКС вперед, русские не сдаются!» Упорнейший матч, 63:63. «Бавария» была точнее в концовке, на последний перерыв хозяева ушли с перевесом в 6 очков, 69:63.

Последнюю десятиминутку хозяева начали с восьмого дальнего попадания, 72:63. Табло с очками и фолами замерло на цифрах второй четверти. «Бавария» попадала с любой дистанции, 78:68 за 6 минут и 20 секунд до конца. Но после «трехи» Локетта счет изменился на 78:73. Играть оставалось еще 4 минуты 49 секунд. Смит со средней, 78:75, рывок УНИКСа 7 – 0. Под конец зал ревел стоя, 84:75 за 2 минуты 15 секунд. Локетт забил из-за дуги дважды кряду, 86:81. Но слишком много было пропущено в начале четверти. «Бавария» снова победила дома.

«Бавария» (Мюнхен, Германия) – УНИКС (Казань, Россия) – 91:81 (27:27, 19:15, 23:21, 22:18).

Самые результативные: «Бавария» – Реддинг (23), Каннингем (21), Бартель (12), Лучич (12), Йович (12); УНИКС – Локетт (16), Эджим (12), Ласме (12), Смит (11).