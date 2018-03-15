На дорогах России появится желтая и синяя разметка

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Росстандарт утвердил новый ГОСТ, предполагающий использование на дорогах желтой и синей разметки с 1 июня этого года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ГОСТ Р 51256–2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» был подготовлен по заказу Росавтодора, отмечает издание.

Теперь все основные виды дорожной разметки, которые разделяют потоки и полосы движения, смогут быть как белого, так и желтого цвета. Ранее последний использовался только для обозначения зон, где стоянка запрещена.

Синими же должны стать прерывистые линии, указывающие направление движения на перекрестках.

Кроме того, документ вводит ряд новых обозначений. Это знак станции зарядки электромобилей, указывающая запретную во время затора на перекрестке разметка типа «вафельница» и символизирующая зону разворота стрелка (ранее были предусмотрены лишь поворотные стрелки).

По словам разработчика стандарта – генерального директора центра инженерно-технических исследований «Дорконтроль» Владимира Свежинского, употребление желтого цвета позволит повысить видимость разметки.

Он добавил также, что использование синей разметки для обозначения зон парковки будет закреплено в новой версии другого ГОСТа, которая сейчас находится в работе.