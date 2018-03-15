Госдепартамент прокомментировал визит Путина в Крым

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Государственный департамент Соединенных Штатов отреагировал на посещение Президентом России Владимиром Путиным Крыма. Об этом сообщает РБК.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт в заявлении, озаглавленном «Крым – это Украина», обвинила российские власти в пренебрежении международным порядком и неуважении к территориальной целостности других государств.

Кроме того, она заявила о нелегитимности референдума, благодаря которому полуостров был присоединен к РФ, обратив внимание на роль российских военных в ходе плебисцита.

Ранее Путин в ходе рабочей поездки посетил строящийся Крымский мост и осмотрел новый терминал аэропорта Симферополя, а также посетил приуроченный к четырехлетию присоединения Крыма к России митинг-концерт в Севастополе.