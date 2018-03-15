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Рустам Минниханов и Михаил Шмаков ответят на вопросы жителей Юдино

15 марта 2018, 14:12

Президент Татарстана и председатель Федерации независимых профсоюзов РФ посетят жилой массив во второй половине дня.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сегодня во второй половине дня намерены посетить казанский жилой массив Юдино. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Встреча Рустама Минниханова и Михаила Шмакова с населением и работниками подразделений Казанского управления Горьковской железной дороги состоится в ДК железнодорожников.

Планируется, что во встрече также примут участие глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Рустаму Минниханову и Михаилу Шмакову расскажут о достижениях и перспективах развития жилого массива Юдино. Они же ответят на вопросы участников встречи.

 


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