Рустам Минниханов и Михаил Шмаков ответят на вопросы жителей Юдино

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сегодня во второй половине дня намерены посетить казанский жилой массив Юдино. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.

Встреча Рустама Минниханова и Михаила Шмакова с населением и работниками подразделений Казанского управления Горьковской железной дороги состоится в ДК железнодорожников.

Планируется, что во встрече также примут участие глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов и заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов.

Рустаму Минниханову и Михаилу Шмакову расскажут о достижениях и перспективах развития жилого массива Юдино. Они же ответят на вопросы участников встречи.