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В Казанском Кремле состоится вручение госнаград

15 марта 2018, 08:23

Федеральные и республиканские госнаграды вручит Президент Татарстана.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На территории Казанского Кремля сегодня состоится вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Как сообщается на сайте Правительства РТ, церемонию проведет Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В числе награждаемых – работники и руководители татарстанских предприятий, сотрудники правоохранительных органов, тренеры, медработники, артисты, руководители районов, учителя и ученые.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени будет вручен академику РАН, научному руководителю Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Кеву Салихову. Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан станет Изольда Сахарова – президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан».

Всего будет вручено 46 орденов, медалей, благодарностей, а также знаков и удостоверений о присвоении звания заслуженного работника различных отраслей.

 


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