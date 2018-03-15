В Казанском Кремле состоится вручение госнаград

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). На территории Казанского Кремля сегодня состоится вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан. Как сообщается на сайте Правительства РТ, церемонию проведет Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В числе награждаемых – работники и руководители татарстанских предприятий, сотрудники правоохранительных органов, тренеры, медработники, артисты, руководители районов, учителя и ученые.
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени будет вручен академику РАН, научному руководителю Казанского физико-технического института имени Е. К. Завойского Кеву Салихову. Заслуженным деятелем искусств Республики Татарстан станет Изольда Сахарова – президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан».
Всего будет вручено 46 орденов, медалей, благодарностей, а также знаков и удостоверений о присвоении звания заслуженного работника различных отраслей.