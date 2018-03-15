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Президент Татарстана посетит завод «Вакууммаш»

15 марта 2018, 07:10

Рустам Минниханов ознакомится с крупнейшим в России производством вакуумного оборудования.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Акционерное общество «Вакууммаш» в Казани намерен сегодня посетить Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ.

Ожидается, что глава республики ознакомится с крупнейшим на постсоветском пространстве производством по выпуску вакуумного оборудования, посетит музей предприятия и осмотрит выставку продукции. Также запланирована встреча с трудовым коллективом завода.

Одной из ключевых тем, которые Президент Татарстана намерен обсудить с руководством «Вакууммаша», станут перспективы дальнейшего развития предприятия.

АО «Вакууммаш» было образовано более 70 лет назад. В настоящее время это современное производство, способное разрабатывать и выпускать как серийные изделия, так и уникальное вакуумное оборудование для промышленных предприятий, научных центров и медучреждений.

 


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