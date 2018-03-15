«Роскосмос» планирует сделать российский сегмент МКС автономным

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Государственная корпорация «Роскосмос» планирует сделать к 2021 году российский сегмент МКС автономным, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора госкорпорации Игоря Комарова.

Для этого на станцию будут запущены три дополнительных модуля.

«Мы дали задание промышленности, чтобы к 2021 году, то есть, до того, как истекает оговоренный срок совместной работы на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — рассказал Игорь Комаров на форуме «Россия — страна возможностей».

Для этого нужно разработать и запустить новые модули, обеспечивающие автономность. В течение ближайших трех лет мы их запустим, — добавил он. Эти меры принимаются на случай отказа партнеров РФ от сотрудничества на МКС после 2025 года.

«Вместе с тем, мы считаем, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают», — уверен Игорь Комаров.