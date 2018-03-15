Боксер-супертяжеловес из РТ одержал победу в матче сборных России и Казахстана

(Набережные Челны, 15 марта, «Татар-информ»). Боксер-супертяжеловес из Набережных Челнов одержал победу в матче сборных России и Казахстана, сообщили в Управлении физкультуры и спорта исполкома города.
В Перми прошла матчевая встреча по боксу между сборными России и Казахстана. В соревнованиях принимали участие сильнейшие боксеры двух стран.
В весовой категории +91 кг (супертяжеловесы) российскую команду представлял воспитанник набережночелнинской спортивной школы «Заря», мастер спорта, победитель международных турниров России Эдуард Авджян.
Спортсмен внес существенный вклад в командный счет. Сборная России со счетом 8:2 заняла первое общекомандное место.