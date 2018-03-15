Татарстан участвует в международной выставке «АgroWorld-2018» в Ташкенте

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Республика Татарстан представлена на XXIII Международной сельскохозяйственной выставке «АgroWorld Uzbekistan-2018». Об этом сообщает пресс-служба Представительства РТ в Узбекистане.
Выставка проходит с участием компаний из Узбекистана, России, Казахстана, Азербайджана, Турции и Китая.
На выставочном стенде РТ представлены ООО «Интеграл+», ООО «КСМ-Интех», КФК «Доминант», ООО ПКФ «Сингер» и ООО «Техника-Агро». Отдельный стенд представил нижнекамский «Завод Эластик».
Выставка «АgroWorld Uzbekistan-2018» продлится до 16 марта.