Бесплатный спецкурс по борьбе с пагубными привычками организовали в Елабуге

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге проходит бесплатный спецкурс по борьбе с пагубными привычками, организованный обществом «Трезвение» при Спасском соборе. Встречи ежедневно в вечернее время организованы в кинотеатре «Иллюзион». Ежедневно их посещают порядка 75 человек.

Занятия проводит руководитель альметьевского реабилитационного центра им. Т. Шайхуллина, а также активный участник всех трезвеннических мероприятий в Татарстанской митрополии Владимир Фахреев. Кроме того, в рамках курсов он каждый день встречается со школьниками. Например, на днях занятие по профилактике употребления психоактивных веществ прошло в гимназии № 4. В ней приняли участие 150 учеников старших классов.

Занятия продолжатся до 18 марта. За время спецкурса «Трезвение» посетит средние школы города № 1, № 2, № 5, № 10, детский дом и проведет занятия с условно-осужденными, сообщают в Елабсужском благочинии.

