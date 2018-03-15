Все новости Татарстан Россия

Общество

Бесплатный спецкурс по борьбе с пагубными привычками организовали в Елабуге

15 марта 2018, 03:06

Сегодня в проекте участвуют порядка 75 человек.
Представители РПЦ поделились с ДУМ РТ своим опытом в трезвенной работе
В исправительной колонии №2 Казани может появиться православное общество трезвенников
Татарстанцы приняли участие в 25-м слете-школе трезвеннических движений
Вышел в свет первый выпуск журнала Казанского православного общества борьбы с алкоголизмом
Новое православное общество борьбы с алкоголизмом появилось в Набережных Челнах

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге проходит бесплатный спецкурс по борьбе с пагубными привычками, организованный обществом «Трезвение» при Спасском соборе. Встречи ежедневно в вечернее время организованы в кинотеатре «Иллюзион». Ежедневно их посещают порядка 75 человек.

Занятия проводит руководитель альметьевского реабилитационного центра им. Т. Шайхуллина, а также активный участник всех трезвеннических мероприятий в Татарстанской митрополии Владимир Фахреев. Кроме того, в рамках курсов он каждый день встречается со школьниками. Например, на днях занятие по профилактике употребления психоактивных веществ прошло в гимназии № 4. В ней приняли участие 150 учеников старших классов.

Занятия продолжатся до 18 марта. За время спецкурса «Трезвение» посетит средние школы города № 1, № 2, № 5, № 10, детский дом и проведет занятия с условно-осужденными, сообщают в Елабсужском благочинии.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter