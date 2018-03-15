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Политика

В день выборов для жителей Елабужского района организуют бесплатный проезд

15 марта 2018, 05:19

До своих избирательных участков бесплатно смогут проехать жители 9 деревень.

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Для жителей Елабужского района организуют бесплатный транспорт до избирательных участков. Речь идет о малонаселенных деревнях, разъясняют в местном ТИК.

Девять отдаленных населенных пунктов района 18 марта свяжет автобусный маршрут. Жители Казылей, Свиногорья, Новой Анзирки, Бессонихи, Черкасово, Умяка, Верхнего Шурняка, Большой Тарловки и Токмашки смогут проголосовать на участках, куда будет организован выезд на автобусах.

Всего в городе и районе будут работать 62 избирательных участка. Общее количество избирателей – более 61 тыс. человек.

 


 


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