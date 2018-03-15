В день выборов для жителей Елабужского района организуют бесплатный проезд

(Елабуга, 15 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Для жителей Елабужского района организуют бесплатный транспорт до избирательных участков. Речь идет о малонаселенных деревнях, разъясняют в местном ТИК.

Девять отдаленных населенных пунктов района 18 марта свяжет автобусный маршрут. Жители Казылей, Свиногорья, Новой Анзирки, Бессонихи, Черкасово, Умяка, Верхнего Шурняка, Большой Тарловки и Токмашки смогут проголосовать на участках, куда будет организован выезд на автобусах.

Всего в городе и районе будут работать 62 избирательных участка. Общее количество избирателей – более 61 тыс. человек.



