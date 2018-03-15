Жители Елабуги начали потреблять больше электроэнергии

(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В 2017 году объем потребленной электроэнергии в Елабуге и Елабужском районе увеличился почти на 12 процентов. По словам начальника Елабужского филиала ОАО «Татэнергосбыт» Василия Кайнова, основную долю потребления занимают промышленные предприятия: 1070 млн. руб (64 процента), а по населению объем продаж за год составил 221 млн.руб. или 12 процентов от общего объема. Среднее начисление на одного потребителя составляет 142 кВт.ч или 505 руб.

В то же время, общий долг предприятий и жителей составляет 6 млн. руб. Просроченная дебиторская задолженность по юридическим лицам составляет 1 млн.руб.

«Потребители, которые несвоевременно производят оплату за потребленную электрическую энергию, это, в первую очередь, ООО «Арарат», задолженность которого составляет 94 тыс. руб. В феврале подписан график погашения задолженности до 29.03.2018 года, на сегодня условия графика выполняются. Полное ограничение введено в отношении 13 потребителей, таких, как ОАО «Елабужская стальконструкция», ООО «Монтажспецстрой», ООО «ЭкоДомСтрой» и других», - отметил Василий Кайнов.

Что касается населения, то долг елабужан за электроэнергию составляет 5 млн. руб. По сравнению с началом года, долг по группе «население» прирос на 3 млн.руб. (12 процентов). По словам Василия Кайнова, для снижения задолженности проводятся профилактические мероприятия: направляются уведомления о введении ограничения режима электропотребления. Так, за год 350 потребителям были направлены уведомления о введении ограничения. Кроме того, в судебном порядке с 274 должников было взыскано 981 тыс. руб., в рамках 243 исполнительного производства было погашено долгов на 742 тыс. руб.