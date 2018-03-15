(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Лилия Чанышева). В 2018 году в Татарстане планируется сдать 527 тыс. кв. м жилья по программе социальной ипотеки.

За 13 лет в республике построено 103 380 квартир. В 2017 году по программе построено 9876 квартир общей площадью 526,1 тыс. кв. м.

Республиканская программа социальной ипотеки реализуется с 2005 года и предназначена для граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, преимущественно для сотрудников предприятий и бюджетных работников. Первоначальный взнос в размере от 0 до 30 процентов годовых от стоимости квартиры. Стоимость реализации 1 кв. метра жилья участникам программы составляет 27–33 тыс. рублей.