Изюминкой бульвара на Абсалямова сделают смотровую башню с видом на Кремль

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Третьим в марафоне обсуждений новых общественных пространств стал бульвар по улице Абсалямова. Как заметила модератор встречи Надежда Снигирева, бульвара здесь собственно и нет, а только нерационально используемые парковки, строительный мусор, отсутствие тротуаров и опасный выход из школы № 179 с углубленным изучением отдельных предметов. Собственно, в этой школе и прошли общественные слушания, на котором также присутствовали директор Эльвира Наумова и ученический совет.

Среди гостей были помощник Президента Татарстана Наталия Фишман, глава Ново-Савиновского района Тимур Алибаев, председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова и Алсу Саетова из Дирекции парков и скверов. Обсуждение бульвара по улице Абсалямова также заинтересовало депутата Госдумы РФ от Татарстана Александр Сидякин, который отстаивал выход программы на федеральный уровень.

«Потом хотели эту программу немножечко урезать. Наталия Львовна правильно сказала, что Татарстану не хотели давать денег», — сказал парламентарий. С помощью уловки ему удалось задать вопрос о финансировании Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«Я вместо своего вопроса про ЖКХ спросил у Медведева: почему вы не даете деньги регионам-донорам? Все кулаками машут, мол, не об этом же вопросе договаривались. Но меня волнуют деньги, которые идут в Татарстан на городские парки. Общими усилиями добили вопрос Татарстан в прошлом голу получил чуть больше миллиарда рублей, в этом году 650 млн рублей. Эти деньги добавят к тому, что дает Президент Татарстана», — заключил Сидякин.

Алибаев в свою очередь отметил, что уже были попытки благоустроить общественное пространство для жителей района.

«У нас та часть Абсалямова, которая выходит на улицу Сибгата Хакима, сегодня носит название сквер „Стамбул“. Он появился благодаря побратимским отношениям Казани и столицы Турецкой республики», — сказал глава Ново-Савиновского района.

Но, по признанию Наталии Фишман, здесь есть и парк Победы, есть и сквер Стамбул, но «не самый комфортный летом, потому что там сковородка», а до центра семьи «Казан» еще надо дойти.

О вопросе благоустройства этой территории речь зашла еще в 2015 году, но в силу разных причин работы так и не начались.

«Мимо шла женщина, которая очень агрессивно сообщила нам, чтобы мы убирались, потому что машины трогать не надо. „Нам тут ваши парки не нужны, оставьте нам нашу стоянку, ничего мы здесь делать не хотим, уходите“, — такая была формулировка. И тогда я как новичок дополнительно смутилась, испугалась и подумала: вот и денег нет вроде, вроде и недострой стоит, и жители как-то против. Но стало очевидно, что у вас зона, которая нуждается в качественном рекреационном пространстве», — обратилась помощник Президента РТ к присутствующим.

Теперь вопрос поставлен ребром, и при благоприятных обстоятельствах жители микрорайона получат новый бульвар уже в конце сентября. Над проектом работает архитектор Булат Максутов, который подготовил концепцию для обсуждения. Так, парковки могут превратиться из проблемы в плюс для района. Предлагается сделать эффективными уже созданные места для автомобилей с помощью разметки и озеленения. Также здесь хотят организовать прогулочную зону, которая может стать местом отдыха между работой и домом. Рядом предлагают поставить летние кафе или места, где можно присесть и отдохнуть. В бульваре должны быть две аллеи — одна для прогулок, другая для транзита, а велодорожки могут связать имеющийся городской маршрут.

Бульвар также может выполнять функции, которые нужны всему району, потому предложили организовать центральную площадь для местных мероприятий и установки новогодней елки.

В Казани пока нет места для катания на скейтбордах, роликах или самокатах, так что оно может появиться на Абсалямова, считают власти. Спортивная зона будет представлена тренажерами, востребованными у пожилых людей, и приспособлениями для воркаута.

В районе недостаточно детской безопасной инфраструктуры, посчитали власти, так что здесь можно создать нетиповые площадки для малышей и более взрослых детей. Среди нестандартных приемов, которые хотят использовать при создании бульвара, зеленые холмы. Они могут огородить жителей от шума, пыли и мусора, а при необходимости от заезда машин. Кроме того, холмы нравятся детям, поскольку зимой они становятся горками.

«Мы изучали дворы зимой — все оборудование засыпано снегом, и только холмы работают. С них катаются все, это супер популярная тема. Это может сработать и у вас», — заверила Надежда Снигирева.

Поскольку улица носит имя Абдурахмана Абсалямова, автора романа «Белые цветы», то этот цвет может использоваться для создания образа бульвара. В качестве вариантов власти предложили высадить кусты с белыми цветами или выкрасить белым городскую мебель. Также смотровая башня на Казанку и Казанский Кремль может стать местной достопримечательностью.

Камнем преткновения в этой истории стали два вопроса — автостоянки, которые делят бульвар на три части, а также проезды. В концепции предлагается следующее решение проблемы с автостоянкой: использование резервных территорий для парковок по улице Ямашева или по самой Абсалямова. Также есть вариант более рационального использования многоуровневого паркинга на Чистопольской, но, как считают жители, его стоит сделать доступнее. Сейчас можно поставить машину за 150 рублей в сутки, месяц пользования обойдется в 2 тыс. рублей, а персональное место на месяц можно купить за 2,5 тыс. рублей.

Архитектор предлагает сделать единую безопасную зону бульвара и убрать проезды. Это вызвало вопросы среди местных жителей: как тогда выезжать из дворов?

«Для того, чтобы облегчить выезд со дворов, можно развить улично-дорожную сеть внутри квартала. Мы сделаем еще одну дорожку, дополнительный проезд, чтобы, не заезжая в чужие дворы, можно было попасть в свой», — заявил Максутов.

Когда речь зашла о проездах, жители предложили сделать выезд на улицу Ямашева напрямую. Архитекторы попросили обдумать это предложение: трафик может увеличиться, а движение станет небезопасным.

Хотя многие присутствовали на подобных обсуждениях впервые, на вопросы жители не скупились. Так, например, житель Четаева, 47 спросил, когда будет «великая стройка» — до или после чемпионата мира по футболу-2018?

«Дай Бог, начнем в июне и завершим до конца сентября точно», — ответила Фишман.

«То есть в период проведения чемпионата мира по футболу будет "великая стройка"?» — «У вас с этим есть какая-то проблема?» — «Нет» — «Все», — поставила точку помощник Президента.

Разумеется, вопрос с парковками стал самым животрепещущим.

«Сколько вы планируете обеспечить дополнительных парковочных мест?» — поинтересовался житель дома по улице Абсалямова, 19. По его словам, парковка на Чистопольской, 11 свободна лишь ночью — днем там места не найти, кроме того, получается накладно. Рядом заселены не все дома, а как только они будут заполнены, автостоянок будет не хватать. По утрам в местах проездов наблюдается транспортный коллапс, подтвердил он. Парковаться во дворах вынуждает отсутствие места возле школы, заметил он.

«Если мы не сократим платные парковки, ситуация во дворах усугубится. Людям некуда будет ставить машины, они будут залезать на тротуары, на поребрики. А что им еще делать? Им либо продавать машину, либо уезжать в другое место», — подытожил он.

«Давайте закатаем все это пространство в асфальт, сделаем еще 300 машиномест, и в наших дворах будет шикарно», — язвительно ответил на вопрос глава Ново-Савиновского района. Он заметил, что надо понимать: город — не только для машин.

Поскольку рядом с будущим бульваром находится школа, мнение детей будут учитывать. Учащимся близлежащей школы предложили стать соавторами арт-объектов и детских площадок, но ученический совет предложил свой вариант на основе имеющейся концепции. Так, молодое поколение предложило расположить по центру бульвара площадь, слева — зоны менее активного отдыха, справа — спортивные объекты. Детям нужна точка бесплатного доступа к Wi-Fi и тренажеры, используя которые можно выработать энергию и загрузить телефон. Также они хотят кино под открытым небом и брусчатку со светящимися блоками. Больше всего присутствующих умилило предложение об установке копилок в виде скульптур животных, куда можно положить деньги на благотворительность.

На основе пожеланий жителей будет сформировано техническое задание для архитектора. Булат Максутов в течение месяца будет готовить концепцию бульвара с учетом высказанных мнений, которую представят на суд активных горожан.