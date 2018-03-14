Популярная «Кармен» от принцессы Леи и Шнитке виртуоза Замуруева: в Казани открылся L'arte del arco

(Казань, 13 марта, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в Казани открылся VI Международный фестиваль исполнителей струнно-смычковых инструментов L'arte del arco («Искусство смычка» – прим. Т-и). Камерный оркестр La Primavera и его неизменный художественный руководитель Рустем Абязов вновь дали старт одному из самых ярких событий года для меломанов республики: за пять дней в трех городах Татарстана пройдет серия концертов с участием оригинальных, ярких, необычных и признанных музыкантов со всей Европы.

Открыла фестиваль 12-летняя британская скрипачка Лея Чжу, которую европейские журналисты прозвали «принцессой скрипки» за совсем юный возраст и великолепные исполнительские способности. Маленькая Лея сегодня выбрала совсем недетский репертуар, в сопровождении оркестра она исполнила концерт Мендельсона, романс Свенсена и фантазию Бизе – Ваксмана «Кармен». Перед выступлением юная скрипачка заметно переживала, что отчасти сказалось на исполнении: временами Лея спешила и сбивалась с такта, но в конце все же справилась с волнением и подарила залу финальную арию фантазии, снискав бурю оваций.

«Принцесса скрипки, юный талант, и как только не называли Лею. Я вам просто скажу: если вы хотите встретиться с чудом 21 века, приходите на концерт Леи. Я услышал ее два года назад, когда ей было 10 лет, и надо сказать, что уже тогда она уже могла дать фору многим взрослым музыкантам. Услышал я ее благодаря Игорю Михайловичу Лерману, который пригласил ее в Казань выступить со своим оркестром. Они же познакомились на конкурсе «Щелкунчик», где Лея заняла первое место. (Престижный телевизионный конкурс канала «Культура» – прим. Т-и). Тогда я понял, что она должна стать гостьей L'arte del arco».

Юная исполнительница привезла с собой уникальный инструмент, на котором играет уже два года – венецианскую коллекционную скрипку три четверти мастера Мишель Деконет 1756 года. Ее Лея получила в пользование от одного из поклонников – Нормана Розенберга, который услышал исполнение юной скрипачкой Пятого концерта Моцарта. Интересно, что скрипка Деконет с отличным звучанием (что является редкостью для детского инструмента – прим. Т-и) пролежала в частной коллекции и перед тем, как попасть к Лее, не использовалась по назначению около 20 лет.

Второе отделение открыл уже опытный и известный российский скрипач-виртуоз, педагог Московской консерватории Родион Замуруев. Солист исполнил сонату Шнитке для скрипки, клавесина и струнного оркестра – сложная атональная музыка второй половины XX столетия пришлась по вкусу зрителям, зал отблагодарил гостя и оркестр минутными аплодисментами. Завершало концертную программу первого фестивального вечера фантазия Фролова на темы оперы Джорджа Гершвина «Порги и бес» для скрипки с оркестром. Специально для сегодняшнего концерта оркестровку сочинения Фролова написал маэстро Абязов.

«Родиона я знаю очень давно. Мы, конечно, в разное время, но учились у одного профессора Московской консерватории – Ирины Бочковой. Интереснейший музыкант, очень своеобразный: его трактовки произведений всегда отличались и отличаются новизной, – поделился Рустем Абязов. – Он играет два произведения очень разных по характеру. Я их отношу к своим музыкальным предпочтениям. Это действительно музыкальный праздник».

Сам скрипач посетил Казань в первый раз и при каждом визите журналистов за кулисы выражал искреннее восхищение культурой, языком, кухней и атмосферой «неспешности и размеренности», которую он здесь прочувствовал.

«У меня удивительное ощущение от атмосферы, от людей потому, что я давно в столице скучаю по неспешности, размеренности и чувству высокого уважения друг к другу. Атмосфера, в которой хочется раствориться. Я считаю это источником того, что происходит у человека во всех других сферах. Мы говорим о том, что мы должны оценить то, как человек играет на сцене, но нужно оценить и мастерство слушателя. И я открыл здесь для себя какие-то вещи, которые будут меня еще долгое время стимулировать. В Казань, слава Богу, переместился сейчас центр серьезного духовного развития в нашей стране. Тут потрясающий оркестр, тут мой брат, потому что у нас общая мама, скрипичная мама – Ирина Бочкова, на мой взгляд, самый гениальный композитор из ныне живущих – София Асгатовна Губайдулина. Я просто счастлив, что наконец-то я здесь», – заключил Родион Замуруев.

Первый L'arte del arco открылся в 2013 году благодаря Рустему Абязову, который известен в Казани как ярый популяризатор струнной музыки и бесстрашный экспериментатор, каждый сезон открывающий для местных меломанов все новых оригинальных исполнителей. Целью нового фестиваля стала демонстрация своей публике скрипичных, альтовых и контрабасовых школ разных стран с их уникальными особенностями и своими «звездочками».

«За пять прошедших лет вспомнить нам есть, о чем. Начиналось все скромно: мы пригласили трех скрипачей одного поколения из разных стран, решили посмотреть на разные скрипичные школы. Уровень был настолько высок, что мы поняли – этот фестиваль будет востребован, и его нужно продолжать. Мы приглашали солистов и целые ансамбли, у нас побывал и квартет Растрелли, и квартет имени Глинки, – вспомнил в разговоре с агентством маэстро Абязов. – Мы даже приглашали солирующего контрабасиста, что довольно большая редкость, Криговски, который приехал из Словакии и всех тут покорил.

У нас выступал и потрясающий американец Жиль Апап, который чуть не сорвал нам четвертый фестиваль из-за проблем с визой, но потом вернулся и проехался вместе с оркестром по городам Татарстана. У нас выступал и король цыганской скрипки Роби Лакатош, который носит свое звание практически официально, и, будучи на фестивале, он это доказал. И я могу долго перечислять интересных музыкантов, которые у нас были, но открылся шестой фестиваль, зачем рассказывать, если можно прийти и увидеть?».

В этом сезоне в программу фестиваля вошло пять концертов в трех городах Татарстана. Уже 15 марта Лея Чжу и Родион Замуруев сыграют совершенно новую программу в зале Нижнекамского музыкального колледжа. В этот вечер прозвучат фантазии Фролова и Бизе – Ваксмана. Вместе со скрипачами на концерте в Нижнекамске выступит виолончелистка из Хорватии Моника Лесковар, исполнительские способности которой высоко оценила сама София Губайдулина.

16 марта L’arte del arco снова переместится в Казань, где пройдет третий концерт фестиваля. Здесь, в ГБКЗ, Моника Лесковар выступит уже перед казанской публикой. В ее исполнении пройдет местная премьера – первое исполнение в Казани сочинения итальянца Джованни Соллимы Tree Raga Song. По планам Рустема Абязова для выступления с Лесковар в Казань должна была приехать скрипачка из Словакии Ирмина Тринкос, но буквально несколько дней назад оргкомитет фестиваля узнал о том, что девушка серьезно повредила руку и не сможет выступить. В качестве замены на фестиваль приедет молодой российский музыкант, прямой внук Леонида Когана и продолжатель известной династии – Даниил Коган.

17 марта в Органном зале Набережных Челнов и 18 марта в казанском ГБКЗ оркестр La Primavera и гости Рустема Абязова исполнят практически идентичные программы. Приглашения на финальные фестивальные концерты в этом сезоне получили российские музыканты, успешно покоряющие лучшие мировые и европейские сцены: молодой скрипач, успевший выступить с Кшиштофом Пендерецким и Валерием Гергиевым, Никита Борисоглебский и уже знакомый казанцам блестящий виолончелист Денис Шаповалов. Музыканты в сопровождении оркестра La Primavera исполнят фантазии Сарасате и Россини, сочинения Дебюсси и Баццини.