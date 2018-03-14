СМИ: За приветствие «Слава Украине!» поляки вызвали полицию

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Жители польского села Сагрынь вызвали полицию, услышав приветствие «Слава Украине! Героям слава!», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Обозреватель».

Это случилось на прошлой неделе, когда официальная делегация Украины, в состав которой вошли посол Андрей Дещица и замглавы МИД Украины Василий Боднар, приехала в село, чтобы почтить память украинцев, убитых польской Армией Крайовой в 1944 году.

Первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик закончил свое выступление словами «Слава Украине! Героям слава!». Один из поляков воспринял приветствие как героизацию Степана Бандеры и вызвал на кладбище полицию. Он заявил, что на Украине есть свои герои — это Бандера и Украинская повстанческая армия*, а в Польше — свои.

Полицейские записали паспортные данные Пирожика и уехали. Нарушили ли украинцы закон, будет выяснять прокуратура.

«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии*, боевого крыла Организации украинских националистов.

*Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.