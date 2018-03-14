МИД Украины хочет денонсировать договор о дружбе с Россией

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). МИД Украины подготовил для Президента Петра Порошенко предложение по выходу страны из структур СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Об этом сообщила заявила депутат Верховной Рады Светлана Залищук на своей странице в Facebook.

«Министр Павел Климкин на нашем (парламентском — прим. Т-и) комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — говорится в сообщении в социальной сети.

Когда именно стоит ожидать аннулирования документа, парламентарий не уточнила.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году.

Документ закрепляет стратегическое партнерство сторон «на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления». Срок действия договора — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.