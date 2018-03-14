Путин пообещал присутствовать на открытии Крымского моста в мае

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в преддверии четвертой годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией посетил полуостров и осмотрел строящийся Крымский мост. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер страны ознакомился со строительством моста и выразил надежду на то, что он будет запущен досрочно, к началу курортного сезона.

Президент проехал на автобусе со стороны Краснодарского края по уже готовому участку автомобильного моста на самый большой его пролет — арочный. Это единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Также глава государства поговорил со строителями и пообещал им приехать на открытие автомобильной части транспортного перехода на полуостров.

Сопровождавший Путина руководитель компании «Стройгазмотаж» (генподрядчика строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг сообщил, что автомобильная дорога по плану должна открываться в декабре 2018 года, «но в мае будет готова».

«Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться», — сказал Президент.

Открытие железнодорожной части моста запланировано на конец 2019 года.