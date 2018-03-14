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Экономика и финансы

В «Газпроме» сообщили о готовности «Нафтогаза» провести переговоры

14 марта 2018, 21:25

Переговоры должны пройти в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, сказал Александр Медведев.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности к переговорам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Переговоры должны пройти в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, сказал он.

Стороны готовы начать диалог в ближайшие дни, отметил Медведев.

«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж 5 марта.

Глава российской компании Алексей Миллер сообщил, что процесс расторжения существующих контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» займет примерно два года.


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