В «Газпроме» сообщили о готовности «Нафтогаза» провести переговоры

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). «Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности к переговорам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

Переговоры должны пройти в рамках процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа, сказал он.

Стороны готовы начать диалог в ближайшие дни, отметил Медведев.

«Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж 5 марта.

Глава российской компании Алексей Миллер сообщил, что процесс расторжения существующих контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом» займет примерно два года.