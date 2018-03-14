Все новости Татарстан Россия

Общество

Путин поблагодарил жителей Крыма за восстановление исторической справедливости

14 марта 2018, 21:14

Владимир Путин выступил на концерте-митинге, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с РФ.
Путин освободил бизнесменов Крыма от проверок до 2019 года
Присоединение Крыма не было запланировано – Владимир Путин
Теперь на пляжах Крыма станет меньше экзотических животных
Крымские татары видят будущее нации именно в составе демократического украинского государства
Финансирование программы обустройства репатриантов включено в бюджет Крыма и Украины

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Крым поблагодарил его жителей за восстановление нарушенной СССР исторической справедливости, сообщает ТАСС.  

«Четыре года назад вы приняли историческое решение, благодаря которому Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом — в Россию», — сказал Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с РФ.  

Своим решением крымчане, по словам Президента РФ, восстановили историческую справедливость, которая была нарушена в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, дажепо советским законам, были отторгнуты от РСФСР. 

«Вы показали миру, что такое настоящая демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — сказал Владимир Путин.  

Президент РФ подчеркнул, что надо будет еще много сделать для развития и Севастополя, и Крыма, подытожив: «Мы обязательно все сделаем, потому что, когда мы вместе, мы — огромная сила, способная решать самые сложные задачи».    

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter