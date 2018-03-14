Путин поблагодарил жителей Крыма за восстановление исторической справедливости

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Крым поблагодарил его жителей за восстановление нарушенной СССР исторической справедливости, сообщает ТАСС.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение, благодаря которому Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом — в Россию», — сказал Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в Севастополе, приуроченном к четвертой годовщине воссоединения Крыма с РФ.

Своим решением крымчане, по словам Президента РФ, восстановили историческую справедливость, которая была нарушена в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, дажепо советским законам, были отторгнуты от РСФСР.

«Вы показали миру, что такое настоящая демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее и будущее ваших близких», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ подчеркнул, что надо будет еще много сделать для развития и Севастополя, и Крыма, подытожив: «Мы обязательно все сделаем, потому что, когда мы вместе, мы — огромная сила, способная решать самые сложные задачи».