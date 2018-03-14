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Экономика и финансы

Центробанк назначил временную администрацию в «Рост банк» и банк «Траст»

14 марта 2018, 21:12

Меры приняты для предотвращения банкротства кредитных организаций.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Центральный банк РФ утвердил меры по предупреждению банкротства АО «Рост банк» (Москва) и банка «Траст» (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба Центробанка.  

Временное управление этими банками ЦБ РФ возложил на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».  

Центробанк и временная администрация АО «РОСТ БАНК» и банка «ТРАСТ» разработают и реализуют меры по обеспечению бесперебойной деятельности обоих банков по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств. 

 


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