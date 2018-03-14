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Спорт

«Ак Барс» сыграет против «Металлурга» в полуфинале Восточной конференции КХЛ

14 марта 2018, 20:12

В параллельном полуфинале сойдутся уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Соперником казанского «Ак Барса» по полуфиналу Восточной конференции КХЛ станет магнитогорский «Металлург». Первый матч серии пройдет в Казани 16 марта.  

Интрига в том, кому придется играть с «Ак Барсом», жила до конца четвертьфиналов: «Салават Юлаев» и омский «Авангард» выдали самую упорную серию, а в седьмом матче противостояния и вовсе доигрались до овертайма.  

«Авангард» становился соперником «Ак Барса» по полуфиналу в случае победы, а успех Уфы выводил подопечных Билялетдинова на магнитогорский «Металлург». Победную шайбу забросили хоккеисты «Салавата Юлаева», оставив «Авангард» за бортом плей-офф.  

Таким образом, «Ак Барс» сыграет в полуфинале Восточной конференции КХЛ против «Металлурга», а «Салавату Юлаеву» предстоит провести серию против челябинского «Трактора». 

 


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