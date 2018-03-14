«Ак Барс» сыграет против «Металлурга» в полуфинале Восточной конференции КХЛ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Соперником казанского «Ак Барса» по полуфиналу Восточной конференции КХЛ станет магнитогорский «Металлург». Первый матч серии пройдет в Казани 16 марта.

Интрига в том, кому придется играть с «Ак Барсом», жила до конца четвертьфиналов: «Салават Юлаев» и омский «Авангард» выдали самую упорную серию, а в седьмом матче противостояния и вовсе доигрались до овертайма.

«Авангард» становился соперником «Ак Барса» по полуфиналу в случае победы, а успех Уфы выводил подопечных Билялетдинова на магнитогорский «Металлург». Победную шайбу забросили хоккеисты «Салавата Юлаева», оставив «Авангард» за бортом плей-офф.

Таким образом, «Ак Барс» сыграет в полуфинале Восточной конференции КХЛ против «Металлурга», а «Салавату Юлаеву» предстоит провести серию против челябинского «Трактора».