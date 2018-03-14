Вахит Имамов: Беззастенчивость некоторых кандидатов на премию Тукая стала надоедать

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Муршида Киямова). Некоторые кандидаты – претенденты на Государственную премию имени Г. Тукая – начали надоедать своей беззастенчивостью. Об этом корреспонденту информационного агентства «Татар-информ» рассказал лауреат премии – писатель Вахит Имамов.

«Имена из списка претендентов на премию звучат уже не в первый раз, настойчивость некоторых из них начала надоедать», – сказал собеседник агентства. – У них нет новых произведений, достойных завоевать внимание читателя и доказать свой путь в литературе, так и крутятся, как старая пластинка. Так же и художники не могут подарить полотна, достойные любви народа».

«В списке среди девяти кандидатов появилась новая организация – "Таттелеком". Многие скажут, какое отношение она имеет к премии Тукая, но давайте окунемся в историю. Наконец-то за сто лет со дня организации республики появился первый татарский меценат Лутфулла Шафигуллин, имя которого достойно стоять в одном ряду рядом с такими дореволюционными меценатами, как Гани-бай Хусаинов, Салимгерей Жантурин из Уфы, Мухаметзян Ахметзянов из Иж-Бобья! В республике сотни и десятки богачей, наворовавших у народа миллионы и миллиарды. Но ни один из них не выделит на нужды народа хотя бы часть своих миллионов», – заметил Имамов.

«Лутфулла Нурисламович, будучи единственным меценатом, благоустроил сад Сагди абзыя в Кырлае, построил музей Марджани в селе Ташкичу Арского района, родник Марджани близ деревни Симетбаш, музей генерала Гани Сафиуллина и еще один важнейший объект – десять лет назад в Высокогорском районе он построил кремль на месте кремля Старой Казани. Между тем он тоже мог, как воры-руководители, положить в свой карман деньги организации. А он вернул нам татарскую историю, он возродил в нас веру в будущее», – добавил писатель.

Электронная газета «Интертат» подготовила статью о кандидатах на государственную награду имени Г. Тукая. Более подробно о мыслях Вахита Имамова можно будет прочитать в этой статье.