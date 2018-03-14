Фарид Мухаметшин: Решение экологических вопросов должно быть в поле зрения волонтерского движения

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Алия Замалеева). Решение экологических вопросов должно находиться в поле зрения волонтерского движения. Такое мнение высказал сегодня Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, выступая на заседании Комитета ГС РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Сегодня на заседании депутаты обсудили вопрос о развитии волонтерского движения, направленного на охрану природных ресурсов. Мероприятие прошло в расширенном формате. Участие в обсуждении актуального вопроса приняли и студенты четырех вузов Казани.

Глава татарстанского парламента напомнил собравшимся о том, что этот год объявлен в России добровольца. Фарид Мухаметшин сообщил о том, что в мае вступает в силу закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам волонтерства. Документ, как отметил спикер, уравнивает понятия «волонтерство» и «добровольчество», определяет статус волонтерских организаций, закрепляет требования, которым должны соответствовать такие организации и лица.

«Волонтерское движение обладает очень большим потенциалом. Для молодых людей это огромная школа, где они приобщаются к решению ряда проблем, с детства прививают гражданам любовь к природе, к ее охране и сбережению нашего национального богатства», – отметил Фарид Мухаметшин.





По словам Мухаметшина, количество волонтеров с каждым годом растет. Так, выступающий привел данные о том, что в 2014 году в Татарстане насчитывалось 42 тыс 560 волонтеров, а в 2017 году их число возросло почти до 47 тыс. «Нас радует, что молодежь тянется к этому. Польза от добровольчества обоюдная: и обществу, и самим волонтерам», - сказал он и призвал молодежь быть активными и полезными для общества.

Говоря о вопросах экологии, Фарид Мухаметшин отметил, что в этой сфере немало проблемных моментов. Татарстан является крупным промышленным центром и реализация мер по экологической безопасности требует участия всех органов и уровней власти. «Решение экологических вопросов требует больших усилий и средств, и должно находиться в поле зрения, в том числе волонтерского движения», – уверен глава республиканского парламента.

Спикер Госсовета также подчеркнул, что волонтеры вели активную деятельность во время Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи. В ближайшие годы в Татарстане и в России пройдет немало крупных мероприятий, напомнил он и отметил, что без участия в них волонтеров успешное проведение международных мероприятий не представляется возможным.

«Мы будем всячески поощрять ту молодежь, которая активна, которая инициативна, которая хочет проявить себя», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

В ходе сегодняшнего заседания парламентского комитета выступил министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков, который отметил, что обсуждаемая тема очень важная. Традиционно в Республике Татарстан проводится множество эколого-просветительских мероприятий. В рамках Года экологии и общественных пространств участие во всевозможных акциях по очистке мест отдыха и благоустройству родников, экологических уроках, конкурсах приняло более 1 миллиона 200 тысяч человек, а это больше половины активного населения республики, подчеркнул министр.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров рассказал, что в республике уделяется большое внимание возрождению школьных лесничеств.

Депутат Госдумы России от Татарстана Равиль Хуснуллин в своем выступлении подчеркнул, что нужно предпринимать усилия по более активной агитации приобщения людей к добровольческому движению. Он предложил начислять дополнительное количество баллов к результатам ЕГЭ молодым людям, участвующим в добровольческих движениях.

Председатель Комитета ГС РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев , подводя итог обсуждению, подчеркнул, что у людей есть огромное желание внести свой вклад в развитие добровольческого движения, просто необходимо их правильно мобилизовать.

