ВТБ Лизинг передал в лизинг 100-тысячный автомобиль

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Компания ВТБ Лизинг объявила о передаче в лизинг 100-тысячного автомобиля. Юбилейная сделка реализована в марте текущего года.

Заместитель генерального директора ВТБ Лизинг Евгений Татаринов прокомментировал это: «Передача стотысячного автомобиля является знаковым событием для нашей компании, которое свидетельствует об эффективности нашей стратегии развития, быстром росте и о самом главном – доверии наших клиентов и партнеров».

Направление «Автолизинг» – одно из приоритетных направлений лизинговой компании, которое работает с 2012 года. Компания предоставляет в лизинг легковые автомобили, грузовой автотранспорт, автобусы, спецтехнику в рамках программ финансового и операционного лизинга. ВТБ Лизинг представлен в 58 городах России и сотрудничает более чем с 2800 дилерскими предприятиями по всей России.