В Минкульте Татарстана предложили поддержать СМИ для молодежи

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). За 2017 год проведено 11 мероприятий для журналистов, работающих по теме межэтнических отношений. На заседании Общественного совета Министерства культуры Татарстана агентству «Татмедиа» поступило предложение поддержать газеты и журналы, ориентированные на молодежь и подростков.

По словам заместителя руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдара Миргалимова, в 2017 году на мероприятия межнациональной направленности агентством было освоено почти 16 млн рублей, при этом из республиканского бюджета ¬ более 14 млн. «Наиболее значимым событием года в этом направлении нашей работы можно назвать юбилейный X конкурс журналистского мастерства „Многоликая Россия“. Призовой фонд составил 1,8 млн рублей, при этом количество участников растет, а география расширяется», — рассказал он.

Помимо ряда республиканских конкурсов, в Татарстане провели шесть тренингов и семинаров для журналистов, освещающих национальные вопросы и межэтнические отношения. Вышло шесть номеров журнала «Татарстан — наш общий дом», тиражом в 2 тысячи экземпляров каждый.

После выступления к спикеру обратился депутат Государственной думы России Ильдар Гильмутдинов. «Хочу попросить поддержать средства массовой информации, работающие для подростков и молодежи. Именно для них необходимо донести всю важность гармоничности межнациональных отношений», — отметил он.