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В Татарстане на укрепление межнациональных отношений потрачено почти 50 млн рублей

14 марта 2018, 20:42 , Фото: Александр Эшкинин

В Татарстане на укрепление межнациональных отношений потрачено почти 50 млн рублей В 2017 году было проведено 70 мероприятий, в которых приняло участие порядка 500 тысяч человек.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Почти 50 млн рублей было потрачено в Татарстане в 2017 году на мероприятия межнациональной направленности. Cвыше 40 млн рублей из этой суммы составили cредства из бюджета РТ. Об этом рассказали сегодня на заседании Общественного совета Министерства культуры РТ.

В прошлом году в РТ было проведено 70 мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. «В целом, участниками госпрограммы „Реализация государственной политики в РТ на 2014-2020 годы“ в прошлом году стали полмиллиона человек. Заметно расширилась география национально-культурных организаций. Сейчас в Ассамблею народов Татарстана входят 221 организация, которая объединяет 36 национальностей», — сообщила замминистра культуры Татарстана Гузель Шарипова.

Общественный совет в Министерстве культуры РТ

Особой популярностью пользуются этнокультурные праздники. «Широкую масленицу» и «Науруз» посетило по пять тысяч человек, а комплекс мероприятий, приуроченных к Дню родного языка и Дню русского языка собрал более 51 тысячи татарстанцев. Кроме того, во всероссийской акции «Большой этнографический диктант» Татарстан занял второе место по России, собрав 1 400 участников и набрав более 23 баллов из 30 возможных.

 


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