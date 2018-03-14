(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). В Казани сотрудники ДПС задержали рецидивиста на «БМВ» с пистолетом в бардачке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Подозрительный автомобиль остановили на улице Сахалинская. 37-летний водитель «БМВ» предъявил сотрудникам ДПС документы. Проверив их, инспекторы ГИБДД выяснили, что водительские права – подделка, а мужчина лишен права на управление автомобилем до сентября 2018 года.

Еще в сентябре 2015 владельца немецкой иномарки осудили по статье «Совершение ДТП в состоянии опьянения, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью человека» и приговорили к полутора годам лишения свободы. К тому же он был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года.

В ходе осмотра автомобиля сотрудники Госавтоиспекции обнаружили в бардачке машины предмет, похожий на пистолет «ПМ» и более 150 светозвуковых патронов разного калибра. Водителя арестовали и доставили в отделения полиции.

В результате проведенной позднее экспертизы пистолет был признан боевым.

Чуть позже стражи порядка произвели обыск в квартире задержанного, где обнаружили еще пистолет и боеприпасы.

