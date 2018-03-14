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Темникова рассказала о дебоше Ольги Бузовой в Оренбурге

14 марта 2018, 18:51

Выступление Елены Темниковой было запланировано сразу после концерта Бузовой.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Певица Елена Темникова рассказала, что ее коллега – певица Ольга Бузова якобы сломала дверь гримерки, когда была в Оренбурге с концертом. По словам исполнительницы, после инцидента помещение освятили.

Об этом Темникова рассказала в Stories. Выступление Елены было запланировано сразу после концерта Бузовой.

На видео Темниковой снята разбитая дверь гримерки. «Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет. Ну местные сказали. Мы уже в гримерке...» – сообщила она. Далее певица добавила: «Жаль, что я это не сняла. Я сказала: "Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку!" Боже мой, ужас какой». Вскоре видеозапись была удалена, но пользователи успели сохранить ее.

Видео вызвало бурные споры. Некоторые сочли, что Темникова пиарится за счет более успешной ведущей «Дома-2». Другие высказали предположение, что Бузова не совсем здорова, а третьи обрушились с критикой на поющую звезду «Дома-2».

Ранее сообщалось, что Ольге Бузовой грозит операция из-за полученной на концерте травмы. 

 

Лена Темникова 😄 Бузова разгромила гримерку,после чего людям пришлось её осветить,так как сказали там плохая аура 😱 #бузова#ольгабузова #темникова #еленатемникова #newsdomch #palata2official #dom2 #tnt #тнт #дом2 #ретро #инстатаг#лайки#video#мск#фото#девушка#россия#москва#любовь#мы#счастье#новости#островлюбви #followme #сейшелы #улыбка #супер #друзья #я #россия #инстаграманет

Публикация от 📺НОВОСТИ👂 СЛУХИ 👋ОБЩЕНИЕ (@palata2_official)


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