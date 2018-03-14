Темникова рассказала о дебоше Ольги Бузовой в Оренбурге

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Певица Елена Темникова рассказала, что ее коллега – певица Ольга Бузова якобы сломала дверь гримерки, когда была в Оренбурге с концертом. По словам исполнительницы, после инцидента помещение освятили.



Об этом Темникова рассказала в Stories. Выступление Елены было запланировано сразу после концерта Бузовой.



На видео Темниковой снята разбитая дверь гримерки. «Мне сказали, что это Оля Бузова дверь сломала. Я не знаю, правда или нет. Ну местные сказали. Мы уже в гримерке...» – сообщила она. Далее певица добавила: «Жаль, что я это не сняла. Я сказала: "Ну там, наверное, энергия плохая, раз буянил человек". Тетя сказала: "Ее освятили, гримерку!" Боже мой, ужас какой». Вскоре видеозапись была удалена, но пользователи успели сохранить ее.



Видео вызвало бурные споры. Некоторые сочли, что Темникова пиарится за счет более успешной ведущей «Дома-2». Другие высказали предположение, что Бузова не совсем здорова, а третьи обрушились с критикой на поющую звезду «Дома-2».

Ранее сообщалось, что Ольге Бузовой грозит операция из-за полученной на концерте травмы.