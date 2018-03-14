Держатели премиальных карт «АК БАРС» Банка получают повышенный кэшбэк за покупки

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). «АК БАРС» Банк запустил весеннюю акцию «Покупки с выгодой»*. Держателям карт Visa Platinum РayWave «Ак Барс Evolution» начислят кэшбэк до 5 процентов за покупки в торгово-сервисных предприятиях в категориях «Рестораны», «Кино» или «Топливо».

Вернуть часть средств могут клиенты банка, получившие SMS-сообщение с приглашением к участию в акции и оплачивающие покупки картой «Ак Барс Evolution» с 7 марта по 30 апреля 2018 года включительно. Кэшбэк зачисляется на карту не позднее 1-го числа каждого месяца.

Предложение действует в регионах присутствия территориальных подразделений «АК БАРС» Банка. Подробные условия акции, количество призов, срок, место и порядок получения приза можно узнать на сайте банка и по телефону горячей линии 8 (800) 200-53-03 (звонок по России бесплатный).

* Организатор акции – ПАО «АК БАРС» БАНК. Общий период проведения акции: с 07.03.2018 по 31.05.2018 включительно. Активный период участия в акции: с 07.03.2018 по 30.04.2018 включительно.