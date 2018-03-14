Фонд «Sforzando» открывает серию благотворительных концертов

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 16 марта в казанской школе № 172 для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет благотворительный концерт «Музыка в каждом сердце». В исполнении молодежного оркестра «Sforzando» прозвучат произведения классиков и музыка современных композиторов.

Как рассказал руководитель проекта Данияр Соколов, это первый концерт из цикла благотворительных акций Фонда «Sforzando». Они начались еще в прошлом году, а в 2018 году успешно продолжатся.

«Мы хотим открыть детям мир музыки, который должен быть доступен каждому, несмотря на ограничения по здоровью. Ребят мы познакомим с музыкальными инструментами, расскажем, насколько разнообразно музыкальное искусство. Не забудем и про взрослых, родителей и преподавателей. Они собственными глазами увидят, как благотворно влияет музыка на детей», – добавил Данияр Соколов.

В течение года в концертах примут участие, кроме молодежного оркестра «Sforzando», учащиеся музыкальных школ, средних и высших учебных заведений Казани, артисты Татарстана.