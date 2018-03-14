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Визажист из Казани поборется за миллион рублей в новом шоу «Пятницы»

14 марта 2018, 21:49

Визажисту Алле Вороновой из Казани предстоит выполнить сложные мейк-ап задания.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 35-летняя Алла Воронова из Казани попала в список участников бьюти-шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница», сообщает пресс-служба канала.

Ведущими нового проекта стали Регина Тодоренко и Владислав Лисовец. Вместе со зрителями они будут оценивать мастерство сорока лучших визажистов России. Имя победителя назовет звезда мейк-ап индустрии Вэл Гарланд. Список его клиенток пестрит именами голливудских звезд.

Визажисту Алле Вороновой из Казани предстоит выполнить сложные мейк-ап задания. Победителю достанется один миллион рублей и возможность поработать со звездами на Каннском фестивале.

Кроме ведущих проекта таланты участников оценит квалифицированное жюри. В каждом выпуске «Мейкаперов» будут сражаться сразу пять участников, но только один из них выйдет в полуфинал.

Передача с Аллой Вороновой из Казани состоится сегодня, 14 марта, на телеканале «Пятница».


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