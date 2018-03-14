Визажист из Казани поборется за миллион рублей в новом шоу «Пятницы»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). 35-летняя Алла Воронова из Казани попала в список участников бьюти-шоу «Мейкаперы» на телеканале «Пятница», сообщает пресс-служба канала.



Ведущими нового проекта стали Регина Тодоренко и Владислав Лисовец. Вместе со зрителями они будут оценивать мастерство сорока лучших визажистов России. Имя победителя назовет звезда мейк-ап индустрии Вэл Гарланд. Список его клиенток пестрит именами голливудских звезд.



Визажисту Алле Вороновой из Казани предстоит выполнить сложные мейк-ап задания. Победителю достанется один миллион рублей и возможность поработать со звездами на Каннском фестивале.



Кроме ведущих проекта таланты участников оценит квалифицированное жюри. В каждом выпуске «Мейкаперов» будут сражаться сразу пять участников, но только один из них выйдет в полуфинал.



Передача с Аллой Вороновой из Казани состоится сегодня, 14 марта, на телеканале «Пятница».