Новая схема обращения с отходами находится на рассмотрении Правительства РТ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Татарстане создали новую территориальную схему обращения с отходами, которая должна быть утверждена Кабмином. Об этом на обсуждении проблем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сказал начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики Рустем Богданов.

«Новая территориальная схема прошла процедуру согласования в Минстрое, сейчас находится на утверждении в Кабинете министров Республики Татарстан», — заметил он.

Новая территориальная схема отличается от предыдущих по нескольким пунктам: туда войдет минимальный перечень объектов утилизации ТКО, размещаемых в экологических технопарках. Будут также установлены требования в отношение раздельного накопления и сбора ТКО.

«В пределах каждой зоны у нас предполагается формирование межмуниципальный отраслевых коммунальных комплексов по обращению с ТКО с центрами Елабужском и Лениногорском районе. Прежняя схема предусматривала создание центра не в Лениногорском, а в Черемшанском районе», — сказал Богданов.