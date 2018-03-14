В Казани наградили 150 сотрудников УФСИН России по РТ

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в честь Дня работника уголовно-исполнительной системы правительственными и ведомственными наградами отметили 150 наиболее отличившихся сотрудниках и ветеранов УФСИН России по РТ.

На торжественном мероприятии присутствовал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин, а так же руководители министерств и ведомств Татарстана.

«Указом Президента РФ от 2010 года 12 марта объявлен Днем работника уголовно-исполнительной системы. Дата была выбрана не случайно: в этот день, в 1879 году, российский император Александр II подписал указ о создании главного тюремного управления. История ведомства непроста, пройден непростой путь от каторги до современных пенитенциарных учреждений. За всем этим стоит нелегкий труд сотрудников, труд тяжелый и к сожалению неблагодарный», — обратился к коллегам врио главы ведоства Эдуард Хиалеев.

За последние десять лет благодаря слаженной работе УФСИН по РТ не допущено много побегов из под стражи и массовых беспорядков в исправительных учреждениях, подчеркнул Хиалеев и поблагодарил руководство республики за поддержку.

От имени Президента РТ и от имени Правительства РТ сотрудников УФСИН поздравил первый заместитель Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

К своим бывшим коллегам также обратился предыдущий глава ведомства, ныне помощник Премьер-министра РТ Дауфит Хамадишин. «Мои слова благодарности всем за ваш труд, за ваше терпение в нашей очень непростой работе. Интересно, какой процент народа знает о нас? Работу и службу продолжает и молодое поколение, замена нам, ушедшим из этой службы. И в дальнейшем они будут гордо нести знамя уголовно-испольнительной системы», — отметил он.

Эдуард Хиалеев, Рустам Нигматуллин и Дауфит Хамадишин наградили сотрудников уголовно-исполнительной системы наградами Правительства Татарстана, а также медалями, нагрудными знаками и благодарственными письмами ведомства.

На сегодняшний день в ФСИН республики служит более 4,5 тысяч сотрудников. За прошлый год на службу в ведомстве были приняты 323 сотрудника, среди них 26 выпускники ведомственных образовательных учреждений.