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Из Казани откроется новый авиарейс в Ярославль

14 марта 2018, 19:38

Время в пути составит чуть больше часа.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Авиакомпания «ЮВТ-Аэро» с 26 марта открывает новый рейс из Казани в Ярославль. Полеты будут выполняться по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из Казани запланирован на 16.40, из Ярославля – на 18.40. Время в пути на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест, составит чуть больше часа. Продажа билетов на рейсы уже открыта.

«Перелеты будут осуществляться благодаря субсидированию из средств консолидированного бюджета со стороны Федерального агентства воздушного транспорта России, Ярославской области и Республики Татарстан», – говорится в сообщении компании.

Прямое авиасообщение между Ярославской областью и Татарстаном расширит туристические и инвестиционные возможности для каждой стороны, считает заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «ЮВТ-Аэро» Станислав Козленко,


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