Режиссер магнитогорского театра кукол: «От нуля до бесконечности – вот возраст наших зрителей»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Казани начались гастроли магнитогорского театра куклы и актера «Буратино». Казанцы увидят спектакль в жанре примитивизма, цирковое прочтение сказки Чуковского и новое видение «Капитанской дочки».

В течение пяти дней на сцене театра кукол «Экият» казанцам будет представлено четыре спектакля. Главный режиссер магнитогорского театра «Буратино» Сергей Ягодкин рассказал, что каждый из спектаклей выбран не случайно. Все они рассчитаны на разный возраст, каждый был отмечен престижными премиями.

Гастроли начались 14 марта со сказки Вильгельма Гауфа «Калиф Аист». Эта режиссерская работа Сергея Ягодкина получила гран-при на фестивале «Сцена-2017» в Челябинской области. «Мы привезли два спектакля, режиссерами которых стали наши актеры. Есть у нас такая традиция — давать молодым артистам возможность реализовывать себя в разных ипостасях. „Носорога и жираф“ поставлена Сергеем Мелединым в жанре примитивизма. Задействованы гигантские ростовые куклы, у спектакля хорошая сценография, ведь в качестве художника мы пригласили специалиста театра драмы Магнитогорска. „Муха-цокотуха“ — своеобразное цирковое прочтение известной сказки Корнея Чуковского», — рассказал главный режиссер.

Сергей Ягодкин также отметил, что среди гастрольных спектаклей есть и постановка для взрослых — «Капитанская дочка» по произведении А. С. Пушкина, подчеркнув, что в репертуаре театра — пьесы для зрителей возрастной категории «от нуля и до бесконечности». «Можно по-разному трактовать это произведение, каждый видит в нем свое. Лично мне в этой истории хотелось подчеркнуть взаимоотношения Гринева и Пугачева. Как яицкий казак повлиял на становление и личностный рост Петруши. К слову, музыку к этому спектаклю написал композитор Артур Бат-Очир, а это более 40 треков. Она также была отмечена премиями на фестивалях», — сказал режиссер.

Директор театра «Буратино» Алфия Рахимова рассказала, что магнитогорский коллектив небольшой. В нем трудятся 68 работников, в том числе — 15 актеров-кукловодов. «45 лет назад наш театр создал один из ведущих отечественных специалистов в области театра кукол Виктор Шрайман. Он и сейчас наш большой друг. Наш коллектив и сегодня продолжает традиции, заложенные им», — рассказала она.

«Капитанской дочкой» заканчиваются гастроли магнитогорского театра «Буратино». Спектакль состоится 18 марта.