Скончался режиссер «Соломенной шляпки» и «Мэри Поппинс, до свидания!»

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). На 81-м году жизни скончался режиссер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Леонид Квинихидзе. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.



Кинематографист умер накануне, 13 марта. Причины смерти не уточняются.



Леонид Квинихидзе работал над хроникальными фильмами на Центральном телевидении и студии «Ленкинохроника», а также был режиссером-постановщиком на «Ленфильме» (1963 – 1976). В 1977 – 1978 годах возглавлял Московский государственный театр «Мюзик-холл». Затем работал на «Мосфильме» (с 1977-го по 1998-й). В 2006 – 2008 годах стал главным режиссером Санкт-Петербургского государственного музыкального театра «Карамболь». В 2010 – 2011 годах работал худруком Хабаровского краевого музыкального театра.



Квинихидзе был режиссером фильмов «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Артистка из Грибова», «Моабитская тетрадь» и многих других.

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