(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Пресс-служба КАМАЗа опровергла информацию о пожаре на заводе, сообщили ИА "Татар-информ" в пресс-службе ПАО «КАМАЗ».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на территории завода двигателей КАМАЗа якобы вспыхнул пожар – огонь охватил один из грузовиков, находящихся внутри цеха.

В пресс-службе завода эту информацию опровергли, заверив, что подобного ЧП на территории предприятия не было.

«На заводе двигателей возле ворот производственного корпуса в 13.34 произошло возгорание кабины грузового автомобиля "Скания". Машина шла транзитом с грузом. В 13.36 прибыли расчеты ПСС, возгорание ликвидировано. Проводится расследование причины возгорания. В кабине обнаружен газовый баллончик, как возможный центр загорания. Заключение даст МЧС», – прокомментировал ситуацию на официальной странице ПАО «КАМАЗ» в соцсетях пресс-секретарь предприятия Олег Афанасьев.



