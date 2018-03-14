КМПО создаст собственный энергоцентр на основе двигателя НК-38

(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанское моторостроительное производственное объединение намерено построить энергоустановку для собственных нужд предприятия. Проект повысит энергоэффективность завода и снизит его затраты на энергоносители. Об этом стало известно во время визита на КМПО Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В последние годы КМПО внедряет инновации во все сферы свей работы – от производственных процессов до собственных нужд завода, отметила директор департамента стратегического развития КМПО Гульнара Нурмухамметова.

Одной из новых технологий стала PDM-система (система управления данными об изделии – прим. Т-и). Она появилась на предприятии еще в 2014 году, рассказала Нурмухамметова.

«Сейчас у нас уже внедрено 3D-проектирование, в этой среде работают конструкторы-разработчики. В 2017 году была активная фаза внедрения технологической подготовки производства», – объяснила представитель КМПО.

Она добавила, что новая технология позволяет создавать сложные детали газотурбинных установок в цифровом виде. Фактически в компьютере создается «цифровой двойник» изделия. Он позволяет в разы сократить время изготовления изделий и существенно повышает качество работы.

Параллельно на предприятии продолжается процесс создания собственного энергоцентра.

«Начало проекту было положено строительством газопровода. Большое содействие в его создании оказал Президент РТ. Это позволило в 2013 году построить нам автономную котельную на 60 МВт. Она полностью обеспечивает нас паром, теплом, разогретой и технической водой», – заявила Нурмухамметова.

Вторым звеном энергоцентра станет собственная энергетическая установка КМПО, добавила спикер. В ее основу ляжет газотурбинный двигатель собственного производства НК-38СТ. После ввода в эксплуатацию энергоустановка покроет значительную часть потребностей предприятия в электричестве.

«Но мы не планируем полностью отказываться от услуг города. Наоборот, в пиковые нагрузки мы будем добирать электричество из энергосетей, а когда у нас будет избыток энергии, будем отдавать его в электросети. Стоимость такой энергии будет значительно ниже той, которая есть на рынке сейчас», – заключила директор департамента стратегического развития.

Усилия предприятия по внедрению новых технологий оценил Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил важность такой работы для всей промышленности республики.

Новые технологии не только помогают диверсифицировать производство, но и сокращают время создания готовых изделий, а также убирают те ошибки, которые выявлялись на конечном этапе производственного процесса, отметил он.

«Поэтому очень важно, чтобы ваш завод имел заказы и развивался. Нам нужно развивать свою промышленность», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к трудовому коллективу КМПО.

Он добавил, что продукцию завода нужно предлагать как отечественным газоперекачивающим компаниям, так и странам ближнего зарубежья.

В конце мероприятия корреспондент ИА «Татар-информ» поговорил с работником цеха – бригадиром сборщиков газотурбинных двигателей Абралом Яруллиным. Он работает на предприятии уже более 30 лет и занимается созданием газогенераторных установок. Сейчас КМПО переживает подъем, отметил старожил завода.

«В последние годы на производстве идут положительные изменения – раньше работали в старом корпусе, сейчас переехали в новый. На производство приходит молодежь, идет омолаживание кадров. У меня в бригаде трое молодых работают, еще трое чуть постарше», – сказал журналистам Яруллин.

Он добавил, что рабочие КМПО ежемесячно собирают по десять новых двигателей НК 6-й серии. Идет сборка и современного газотурбинного НК-38. Только с начала марта на предприятии собрали уже четыре газотурбинных двигателя, резюмировал бригадир.