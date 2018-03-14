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КМПО создаст собственный энергоцентр на основе двигателя НК-38

14 марта 2018, 17:16 , Фото: president.tatarstan.ru

КМПО создаст собственный энергоцентр на основе двигателя НК-38 Казанское моторостроительное объединение продолжает внедрение инноваций в работу предприятия.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ», Егор Никитин). Казанское моторостроительное производственное объединение намерено построить энергоустановку для собственных нужд предприятия. Проект повысит энергоэффективность завода и снизит его затраты на энергоносители. Об этом стало известно во время визита на КМПО Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В последние годы КМПО внедряет инновации во все сферы свей работы – от производственных процессов до собственных нужд завода, отметила директор департамента стратегического развития КМПО Гульнара Нурмухамметова.

Одной из новых технологий стала PDM-система (система управления данными об изделии – прим. Т-и). Она появилась на предприятии еще в 2014 году, рассказала Нурмухамметова.

«Сейчас у нас уже внедрено 3D-проектирование, в этой среде работают конструкторы-разработчики. В 2017 году была активная фаза внедрения технологической подготовки производства», – объяснила представитель КМПО.

Посещение АО &quot;Казанское моторостроительное производственное объединение&quot;

Она добавила, что новая технология позволяет создавать сложные детали газотурбинных установок в цифровом виде. Фактически в компьютере создается «цифровой двойник» изделия. Он позволяет в разы сократить время изготовления изделий и существенно повышает качество работы.

Параллельно на предприятии продолжается процесс создания собственного энергоцентра.

«Начало проекту было положено строительством газопровода. Большое содействие в его создании оказал Президент РТ. Это позволило в 2013 году построить нам автономную котельную на 60 МВт. Она полностью обеспечивает нас паром, теплом, разогретой и технической водой», – заявила Нурмухамметова.

Вторым звеном энергоцентра станет собственная энергетическая установка КМПО, добавила спикер. В ее основу ляжет газотурбинный двигатель собственного производства НК-38СТ. После ввода в эксплуатацию энергоустановка покроет значительную часть потребностей предприятия в электричестве.

«Но мы не планируем полностью отказываться от услуг города. Наоборот, в пиковые нагрузки мы будем добирать электричество из энергосетей, а когда у нас будет избыток энергии, будем отдавать его в электросети. Стоимость такой энергии будет значительно ниже той, которая есть на рынке сейчас», – заключила директор департамента стратегического развития.

Усилия предприятия по внедрению новых технологий оценил Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил важность такой работы для всей промышленности республики.

Посещение АО &quot;Казанское моторостроительное производственное объединение&quot;

Новые технологии не только помогают диверсифицировать производство, но и сокращают время создания готовых изделий, а также убирают те ошибки, которые выявлялись на конечном этапе производственного процесса, отметил он.

«Поэтому очень важно, чтобы ваш завод имел заказы и развивался. Нам нужно развивать свою промышленность», – подчеркнул Рустам Минниханов, обращаясь к трудовому коллективу КМПО.

Он добавил, что продукцию завода нужно предлагать как отечественным газоперекачивающим компаниям, так и странам ближнего зарубежья.

Посещение АО &quot;Казанское моторостроительное производственное объединение&quot;

В конце мероприятия корреспондент ИА «Татар-информ» поговорил с работником цеха – бригадиром сборщиков газотурбинных двигателей Абралом Яруллиным. Он работает на предприятии уже более 30 лет и занимается созданием газогенераторных установок. Сейчас КМПО переживает подъем, отметил старожил завода.

«В последние годы на производстве идут положительные изменения – раньше работали в старом корпусе, сейчас переехали в новый. На производство приходит молодежь, идет омолаживание кадров. У меня в бригаде трое молодых работают, еще трое чуть постарше», – сказал журналистам Яруллин.

Он добавил, что рабочие КМПО ежемесячно собирают по десять новых двигателей НК 6-й серии. Идет сборка и современного газотурбинного НК-38. Только с начала марта на предприятии собрали уже четыре газотурбинных двигателя, резюмировал бригадир.


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