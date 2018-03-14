Казань вошла в топ-5 городов по объему сдаваемого на время ЧМ-2018 жилья

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Казань заняла пятое место по количеству объявлений о сдаче жилья в посуточную аренду на время чемпионата мира по футболу на сайте Avito.

На столицу Татарстана приходится почти шесть процентов от общего числа подобных объявлений. Больше всего жилья на время ЧМ-2018 сдают в Нижнем Новгороде — 33 процента. Второе место занимает Калининград (23 процента объявлений), третье — Самара (10 процентов). Столица России при этом держится на 4-ой позиции этого рейтинга: объявлений о сдаче жилья на время чемпионата мира по футболу в Москве всего 7,5 процента.

Цены на посуточную аренду квартир в таких объявлениях значительно завышены. Например, за сутки проживания в трехкомнатной квартире рядом со стадионом «Казань Арена» во время ЧМ-2018 автор одного из объявлений хочет получить 80 тыс. рублей.