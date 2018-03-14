Кому и зачем нужны рекомендации при трудоустройстве?

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сбор рекомендаций – отзывов бывших работодателей о кандидате – один из привычных этапов отбора на разные должности. Многие рекрутеры считают, что без них невозможно правильно оценить соискателя. А на некоторые вакансии в Казани без рекомендаций вообще не попасть.

«А кто может вас порекомендовать?» – этот вопрос может услышать претендент практически на любую должность. Есть работодатели, которые собирают рекомендации на всех кандидатов, какая бы работа в Казани им не предстояла – хоть директора, хоть уборщицы. В других компаниях рекомендациями интересуются выборочно. Иногда они нужны, чтобы разрешить сомнения по конкретному кандидату. Если брать рядовые позиции, чаще всего рекомендации требуются няням, домработницам и всем, кто работает в семье, а также персональным водителям и личным помощникам.

Как правило, лучшим рекомендателем считается бывший непосредственный руководитель, иногда также обращаются к коллегам. Конечно, предпочтительно, если это будут люди с последнего места работы, но если с ними связаться нельзя, можно дать контакты предыдущих работодателей. Интересно, что рекрутеры не всегда пользуются полученными контактами, а звонят в компанию и общаются с представителями отдела кадров или другими людьми, считая, что рекомендатель, названный кандидатом, не будет объективен.

У рекомендателя обычно спрашивают, действительно ли кандидат работал в компании и на какой должности, какие обязанности выполнял и хорошо ли с ними справлялся, о его сильных и слабых сторонах, отношениях в коллективе и причинах ухода. «Я в конце задаю вопрос, взяли бы они кандидата снова на работу? И тут всякое может всплыть», – рассказывает консультант одного кадрового агентства. Так что запасайтесь контактами и берегите свою репутацию, и тогда хорошая работа не пройдет мимо вас.