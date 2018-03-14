МИД России прокомментировало критику Мэй в адрес Лаврова

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что глава МИДа Сергей Лавров якобы «не достоин своего поста». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Лавров является российским министром, а не британским, поэтому его в качестве министра оценивает Президент РФ, отметила она в сообщении. «Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр — Борис Джонсон», — написала она на своем аккаунте.

Ранее Тереза Мэй вовремя выступления в парламенте заявила, что Британия намерена приостановить все двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение Сергею Лаврову посетить Лондон.