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Политика

МИД России прокомментировало критику Мэй в адрес Лаврова

14 марта 2018, 16:53

Оценку Сергею Лаврову как министру дает Президент России, заявила Мария Захарова.
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(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что глава МИДа Сергей Лавров якобы «не достоин своего поста». Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Лавров является российским министром, а не британским, поэтому его в качестве министра оценивает Президент РФ, отметила она в сообщении. «Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр — Борис Джонсон», — написала она на своем аккаунте. 

Ранее Тереза Мэй вовремя выступления в парламенте заявила, что Британия намерена приостановить все двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение Сергею Лаврову посетить Лондон.


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